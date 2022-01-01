Аренда коттеджей в Подмосковье

Загородные дома в Московской области - удобный вариант размещения больших компаний, проведения свадеб и корпоративов, нередко люди предпочитают снять жилье у живописного леса или воды, уединиться вдали от шума, чужих глаз. Аренда коттеджа в Подмосковье посуточно и на длительный срок популярна у туристов, жителей города, желающих снять комфортный особняк на 10-200 человек в экологически чистой зоне. Стоимость проживания определяется месторасположением, вместимостью помещения, длительностью отдыха, сезоном. Средняя цена аренды коттеджа 15000-20000 рублей в будни, 20000-30000 рублей на выходные. Снять в аренду домик в межсезонье дешевле лета или зимы.

ТОП 10 лучших коттеджей в аренду в Подмосковье - рейтинг 2022

1. Аренда коттеджа на 15 гостей за 22 км от МКАД

Адрес: Подмосковье, Агафониха, Дмитровское шоссе

Телефон: +7(905)7146447

Аренда в будни посуточно - 13000 рублей

Выходные - 20000 рублей

В долгосрочную аренду доступен коттедж площадью 140 м2 за 22 км от Москвы по Ленинградской или Дмитровской трассе. За 8 км город Лобня. Дом находится в охраняемом коттеджном поселке на берегу озера. Территория освещена, подъездные пути заасфальтированы. Предусмотрена детская площадка, спортивные снаряжения, входы в лесной массив. В двух минутах ходьбы обустроены два реликтовых озера (Круглое и Долгое) с зелеными зонами отдыха у воды, пляжами, рестораном и кафе. Возможен прокат лодок и катамаранов. Коттедж также соседствует с санаторием, домами отдыха. Инфраструктура в радиусе 1 км развита, имеются магазины, кафе.

Обустройство коттеджа:

1-й этаж: кухня, гостиная с камином, 2-спальни, душевая кабинка с санузлом.

2-й этаж: 2 спальни, гардеробная.

Аренда отдельно стоящей бани бесплатная. К услугам гостей комната отдыха, парилка, душ, санузел, спальня. Предусмотрено крытое барбекю. Территория коттеджа занимает 16 соток. Парковка на 4 машины. Отопление автономное, от электричества. Подача воды из колодца. К коттеджу подведен интернет. Здание полностью меблировано, оборудовано новой бытовой техникой. Работает сигнализация. Комфортное размещение - 10 человек, максимально 15.

2. Аренда коттеджа на 70 человек в 20 км от МКАД

Адрес: Московская область, Горки Сухаревские 2 , Дмитровское шоссе

Телефон: 8(963)7882278

Аренда посуточно в будни: 30000 рублей/сутки

Выходные: 50000 рублей/сутки

Роскошный коттедж 600м² предлагается в аренду от собственника на живописной территории деревни Горки Сухаревские в Подмосковье. Коттедж располагает хорошими условиями для отдыха с семьей, профессиональных фото-сессий, вечеринок, свадебных торжеств. В доме проведен евроремонт, установлена эксклюзивная мебель элитных итальянских производителей.

Гостям доступно 10 спален, 3 санузла. Отдельная комната обустроена для молодоженов. Порадует постояльцев элегантная кухня с полным набором посуды и бытовой техники. Зона для отдыха размещает профессиональное караоке и TV, отдельная танцевальная студия с подиумом, хорошей акустикой и цветомузыкой. Разнообразит отдых солярий, два джакузи. Торжественные встречи проходят в банкетном зале вместительностью 40 персон, свадебном шатре до 70 гостей, бильярде и кальянной комнате с зоной отдыха. Аренда дополнительных помещений включена в базовую стоимость проживания.

Прилегающая территория 40 соток отведена под зону отдыха с красивым мангалом, открытый бассейн, с двухэтажной русской баней на дровах. Просторную светлую беседку. Автопарковка вмещает 12 машиномест. В 150 м от коттеджа виднеется большой пруд с чистой водой, пригодной для купания, ловли рыбы (запущена щука). На ночь в лучшем коттедже Подмосковья комфортно разместятся 34-40 гостей.

3. Аренда коттеджа на 20 человек посуточно за 38 км от МКАД

Адрес: деревня Крючково в Подмосковье

Телефон для аренды: +7(925)4094800

Цена в будни - 20000 рублей/сутки

Аренда посуточно в полные выходные (Пт-Вс) - 55000 рублей

Двухэтажный деревянный коттедж площадью 400 м2 в деревне Крючково за 38 км от МКАД по Новорижскому шоссе обладает комфортными условиями для размещения на лето 2022 14 - 20 человек.

Первый корпус отведен под русскую баню на дровах, бассейн, кухню, обеденный стол, телевизор, музыкальный центр, санузел. Этажом выше оборудована бильярдная, зона для просмотра ТВ, DVD караоке. Имеются три спальни, два санузла с ванной.

Второй корпус располагает гостиной с камином, кухней, телевизором, музыкальным центром, мягкими креслами, угловым диваном. Дополнительный комфорт создает обеденный стол, санузел, ванная, барбекю на веранде. Верхний ярус коттеджа отведен под четыре спальни, два санузла. Участок украшает пруд, игровая зона, современная парковка для авто.

Аренда коттеджа в Крючково включает безлимитное пользование баней, бассейном в доме, чистую постель и посуду, поле для мини-футбола и волейбола. Владельцы коттеджа также рады предложить гостям игровую комнату для игры в настольный теннис, футбол, аэрохокей.

4. Аренда коттеджа на 15 человек за 30 км от МКАД

Адрес: поселок Зеленоградский, Пушкинский район Московской области

Телефон: +7(968)7351711, +7(967)2751140

Аренда по будням – 21000 рублей/сутки

Выходные – 60000 рублей за 2 суток

К аренде предложены 4 загородные строения от голландских архитекторов, украшающие поселок Зеленоградский Пушкинского района за 30 км от МКАД по Ярославской трассе. На участке площадью 65 соток возведено 4 коттеджа и конференц-зал на 50 персон. Дома соответствуют единой стилистике, идеально вписываются в окружающий ландшафт, не нарушают гармонию с природой. Вместительность коттеджей - 15 постояльцев.

Внимания гостей заслуживают 2 гостиные с каминами, 2 кухни, 5 спален, 4 санузла. Удобства аренды обеспечены панорамными окнами, структурным остеклением, огромными террасами, бронированными дверями с максимальным уровнем шумоизоляции. Деревянная мебель, элитные раковины, душевые кабины, батареи - внутреннее наполнение коттеджа создано по индивидуальным эскизам архитекторов. Встречает гостей коттеджей терраса 50 м2, обустроенная обеденным столом и мангалом. Парковки вмещают 6 авто.

Любители активного отдыха хорошо проведут время на волейбольной площадке, поле для минифутбола, баскетбола. Для организации праздников возможна аренда банкетного зала вместительностью 50 гостей.

5. Аренда коттедж на 150 человек за 5 км от МКАД

Адрес: Подмосковье, деревня Лопатино

Телефон: 8(499)4550271

Аренда будни - 25000 рублей

В выходные - 110000 рублей (посуточно)

В аренду на сутки, выходные, длительный срок предлагается комфортабельный коттедж площадью 1300 м2 в деревне Лопатино Московской области за 5 км от МКАД по Варшавской, Симферопольской или Каширской трассе.

Цокольный этаж коттеджа располагает бассейном 10*4 м, зоной отдыха 100 м2, русской баней на дровах (условиями аренды предусмотрено использование парилки 4 часа). Первый этаж дома встречает банкетным залом 200 м2, включая подиум, аудио аппаратуру, караоке, светомузыку, проектор (размещение до 150 гостей). Отведено место под оборудованную кухню, 2 санузла.

Второй этаж впечатляет красотой 7 спален: шикарным номером для молодоженов, 2 двухкомнатных номеров с санузлами, 4 стандартных комнат с санузлом. Третий этаж полон развлечений. Гости коттеджа отлично проведут время за русским бильярдом 11 футов, настольным теннисом. Оставят теплые воспоминания от размещения в 2 восточных комнатах, 2 больших спальнях и детской комнате. Здание вмещает 14 спален. Возможна аренда дополнительных спальных мест, позволяющих разместить 60 человек.

Площадь участка 20 соток, отведенных под зону отдыха, шатер на 60 человек, стоянку на 20 авто. К аренде доступен праздничный текстиль, оформление шарами. Отдельно оплачиваются банные, постельные принадлежности, тапочки, кальян.

6. Коттедж на 10 человек за 60 км от МКАД



Адрес: Московская область, деревня Настасьино

Телефон: +7(915)1543773, +7(968)8967076

Аренда по будням - 9000 рублей

По выходным - 14000 рублей

Двухэтажный коттедж удален от города на 60 км по Киевской трассе в Наро-Фоминском районе в окружении живописного леса. Общая площадь предлагаемого в аренду коттеджа 125 м2:

1 этаж обустроен уютной гостиной со столом на 10 человек, спутниковым плоским ТВ. Кухня оснащена необходимой техникой. Предусмотрен санузел, душ. Гигиенические приспособления (мыло, туалетная бумага, моющие средства) включены в стоимость.

2 этаж размещает 3 спальни с двухместными кроватями, одну детскую люльку. Санузел также имеется.

Важный момент! На участке возведена добротная баня, лучшая липовая парная, шикарная комнату отдыха с бильярдом на втором этаже и плоским ТВ, спальня на двоих. Трехчасовая аренда бани обойдется 3000 рублей.

Территория участка 45 соток также размещает волейбольную площадку, детский городок с качелями, горками, елями, беседкой для отдыха на свежем воздухе. Парковка вмещает 10 машин. Атмосферу уюта дает протекающая рядом река, мост, проведенный к небольшому острову, зона для рыбалки и купания. В стоимость аренды также включено неограниченное пользование бассейном площадью 4 м2.

Важно знать! Гости коттеджа в деревне Настасьино могут недорого заказать услуги поваров, официантов, мангальщиков, банщиков, тамады, DJ, дизайнера.

7. Аренда коттеджа на 35 человек в 47 км от МКАД

Адрес: Подмосковье, деревня Ивачково

Телефон: +7(925)4094800

Аренда в будни посуточно - 40000 рублей

По выходным - 85000 рублей (цена аренды за сутки)

В аренду сдается коттедж с сауной в деревне Ивачково по Симферопольской трассе в 45 км от МКАД. Постройка размещает два отдельно стоящих строения на одном участке 550 м2, соединенные стеклянным проходным балконом.

В коттедже комфортно проведут время 20 человек. Стоимостью аренды предусмотрено использование 9 спален, 5 санузлов, 2 душевых, 2 кухни. Барбекю-беседка с мангалом размещает 25 человек. Бассейн 6*12 м частично охватывает территорию участка. Со второго этажа спущена водная горка высотой 8 м. Основной бассейн оборудован джакузи с горячей водой. Русская сауна на дровах 3,5*6 метров дополнена комнатой для отдыха. Караоке-бильярдная обустроена по типу «американка».

В коттедже на территории Ивачково проходят лучшие свадьбы, юбилеи, корпоративы с питанием. Площадь банкетного зала 80 м2, вместительность - 40 человек. Сцена оборудована акустикой 900 Вт и профессиональным световым оборудованием.

8. Коттедж на 15 человек за 39 км от МКАД

Адрес: Московская область, деревня Хотьково

Телефон: +7(925)4094800

Аренда коттеджа по будням - 15000 рублей

Полные выходные - 45000 рублей (цена аренды за Пт-Вс)

Дом 240 м² на участке 50 соток удален на 39 км от Москвы по Ярославской трассе, предлагается в аренду посуточно или на выходные, свадьбу, Новый год, корпоративы. Оборудован коттедж по принципу мини гостиницы. Комнаты раздельные, соединены с мини кухней, санузлами, душем. Отдельные номера оборудованы телевизором, холодильником, камином, Вай-фай модемом.

Обещает быть уютным патио с камином, баром, караоке, DJ пультом. На участке гости хорошо проведут время за очагом, мангалом. Предусмотрена аренда катка 8х12м. Малышей увлечет детская площадка, горки, мини зоопарк. По границе участка лесной массив. Аренда коттеджа по Хотьково подойдет супружеским парам, семьям с детьми, компаниям 15-18 человек. Владелец лучшего коттеджа в Хотьково также предлагает снять бюджетные номера охотникам, рыбакам. Возле дома склон для катания на лыжах и тюбингах, длина катка 250 м, перепад высоты 30 м.

Вечером многие предпочтут попариться в русской бане на дровах. В распоряжении гостей большая купель, комната отдыха и санузел. Три часа бани за заезд входят в цену аренды коттеджа, далее 400 рублей/час. Бесплатная стоянка вмещает 8 авто.

9. Аренда коттеджа на 200 человек за 7 км от МКАД

Адрес: Московская область, деревня Ямонтово

Телефон: 8(985)8847369

Аренда по будням - 40000 рублей/сутки

Выходные - 120000 рублей за 2 суток

В аренду сутки, выходные, неделю, год сдается четырехэтажный коттедж площадью 1400 м2 в деревне Ямонтово по Калужской трассе в 7 км от МКАД. В коттедже роскошный банкетный зал 200 м2, диско студия с аккустикой и светомузыкой, 19 комнат на 80 спальных мест, 3 VIP-номера с кожаной мебелью, джакузи, теплыми полами. Помещение обставлено современной мебелью, вмещает 20 плазменных телевизоров. Бильярдная оборудована с 2 столами (Американка и 9 футов), теннисом. Кухня включает бытовую технику. Детская комната - игрушки, 8 спальных мест.

Внутри коттеджа создан бассейн 15х5 м глубиной 2.5 м с серебряной очисткой воды. Сауна комфортно размещает 15 человек. По индивидуальному заказу владелец коттеджа предоставляет услуги поваров, обслуживание и украшение зала. У дома пивной ресторанный дворик на 40 человек с баром и камином, красивый шатер на 100 человек, мангал. Охраняемая стоянка на 50 авто (аренда бесплатная). Площадь участка 30 соток.

10. Аренда коттеджа на 20 человек в Лианозово

Адрес: Лианозово

Телефон: +7(968)7351711, +7(967)2751140

Аренда в будни - 20000 рублей/сутки

В выходные - 45000 рублей/сутки

Трехуровневый коттедж общей площадью 320 м2 за 1 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе - отличное место для Дня рождения, свадьбы, отдыха с друзьями в теплой компании. Этажей в доме 2, общее количество спальных мест - 20, ремонт косметический.

Обустройство коттеджа располагает к комфортному отдыху в ближайшем Подмосковье (Лианозово), к аренде предлается:

банкетный зал на 20 человек, камин, стрип-подиум;

4 спальни, оснащенные отдельными санузлами;

бильярдная комната с настольным теннисом, кальяном;

русская баня на дровах с подогреваемым бассейном 6*4 м (глубиной 3 м);

спутниковое ТВ, аудио-видеоаппаратура, караоке;

услуги поваров, официантов, барменов, банщиков, массажистов.

Участок 20 соток размещает бассейн с подогревом 8*5 (глубиной 3 м), беседку на 30 человек, мангал, барбекю. Ландшафтный дизайн выполнен по уникальному проекту. Парковка рассчитана на 9 авто. Близость к метро обеспечивает легкую дорогу гостям.

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